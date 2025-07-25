Asırlık Çınar Ağacı Apartmanın Üzerine Devrildi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, asırlık çınar ağacı 4 katlı apartmanın üzerine devrildi. Binadaki bazı dairelerin pencere ve balkon camları kırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki asırlık çınar ağacı, zemin katında iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın üzerine devrildi. Katlardaki bazı dairelerin balkon ve pencere camları kırılırken, cadde ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda cadde yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Mahalleli yol kenarındaki bazı ağacının tehlike oluşturduğunu belirterek daha önce ilgili yerlere bildirdiklerini söyledi. İtfaiye ekipleri tarafından kesilen ağacın iş makinesiyle kaldırılmasının ardından cadde ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),