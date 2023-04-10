ASIRLIK ÇARŞIDAKİ RESTORASYONDA SONA GELİNDİ

AFYONKARAHİSAR'da tarihi 1800'lü yılların sonuna dayanan Uzun Çarşı'da, yaklaşık 30 yıldır gündemde olan restorasyon için sona gelindi. Geçen yıl temmuz ayında yapılan ihale ile başlayan çalışmalarda 60'a yakın yapının restoresi tamamlandı. 160'a yakın bağımsız bölümden oluşan yapılardaki restorasyonların tamamlanmasıyla tarihi çarşının bu yıl temmuz ayında yeni çehresine kavuşması planlanıyor.

Uzun Çarşı'nın restorasyon çalışmaları 2022 yılı Temmuz ayında yapılan ihale ile başladı. Tabela düzenlemesi ile başlayan restorasyonda, dış cephe iyileştirmesine dönülmesiyle tarihi dokular ortaya çıkarıldı. Temmuz- kasım tarihleri arasında geceleri çalışan ekipler, yaklaşık 60 yapının restorasyon işlemini tamamladı. Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde yapılan restorasyon işlemleriyle ilgili yüklenici firma sahibi Adem Yıldırım bilgi verdi. Yıldırım, Bildiğimiz kadarıyla 30 yıla yakın Uzun Çarşı'nın restorasyonu gündemdeydi. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek bu konuda kesin kararlılıkla 'Ben burayı yapacağım' dedi ve süreç başladı dedi.

'120 GÜN GECE ÇALIŞTIK'

Mehmet Zeybek'in ricası üzerine geceleri çalışma yaptıklarını aktaran Adem Yıldırım, Zeybek ihale bize kaldıktan sonra, 'Ben esnafın hiçbir şekilde gelir kaybına uğramasını istemiyorum. Bundan dolayı sizden ricam, akşam 20.00'de başlayacak, sabah 06.00'ya kadar devam edeceksiniz. Hem insanları rahatsız etmeyeceksiniz hem de işletmeler gelirlerinden mahrum kalmayacak' dedim. Bizim için de zor bir süreç oldu. Ara ara restorasyon yaptığımız işlerde gece çalışmalarımız oluyordu, lakin burada 120 gün gece çalışması yaptık. Temmuz ayında başladık, kasıma kadar geldik. Kasım ayında durduk. Afyon soğuk bir memleket, harçlı imalatları yapamadığımızdan dolayı kasım ile martın sonuna kadar bekleme sürecimiz oldu. Şu an nisan ayındayız tekrar başladık diye konuştu.

'HEM VATANDAŞ ÇOK MUTLU HEM DE İŞ YERİ SAHİPLERİ'

Proje kapsamında 89 iş yeri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle dedi

İş yerlerinin üstünde bağımsız bölümler de var. Tahminimiz 140- 160 arasında bağımsız bölümden oluşan yapılar bitmiş olacak. 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında kalan eserler de var burada. Çoğu 1950'lerin başında yapılmış. Cumhuriyet sonrası diyelim. Biz cepheyi söküyoruz. Zaten görüntüsü çok kötü, tabela kirliliği vardı. Aslında proje tabela projesiydi, biz tabelaları sökünce güzel cepheler çıkmaya başladı. O zaman 'Bunu tarihi görünüme koyabilir miyiz' dedik ve el birliğiyle tamamladık. Şu an 60'a yakın yapımızı bitirdik. Hem vatandaş hem iş yeri sahipleri çok mutlu. Haziran ayının sonu veya temmuzun başı gibi projenin tamamını sonlandırmayı hedefliyoruz.

'ÇATILARIN TAMAMINI ELDEN GEÇİRDİK'

Tabela ile başlayan restorasyon çalışmalarında çatı ve cephe iyileştirmesi yaptıklarını da belirten Yıldırım, Çatıları bitirdikten sonra dokuda yani ön cephede projemize uygun gitmek istiyoruz. Herkes projeye uygun gitmek ister ama o kadar güzel şeyler çıktı ki biz sıva yapacağımız yerde bir kazdık baktık ki harman takoz tuğla eski el yapımı, dedik ki o zaman bunu koruyalım. Bir sıva dökümü yaptık, baktık mermer çıktı, bunu koruyalım. Yani cephelerde asıl olanı koruduk. Koruyabildiğimizi koruduk sökünce raspa yapınca, koruyamadığımızı da kaplamayla ya da ahşap bezemelerle dokuya bir uyum süreci ile beraber geçiş yaptık dedi.