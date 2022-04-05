Asırlara meydan okuyan Halil İbrahim Tekkesi, bu Ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı - Haberler

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Asırlara meydan okuyan Halil İbrahim Tekkesi, bu Ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı

AA - Güncel
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8 asırlık aşevi Halil İbrahim Tekkesi'nden detay görüntüler Yemeklerin pişirilmesinden detaylar Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması Halil İbrahim Tekkesi Müdürü Luey el-Hatip ile röportaj EL HALİL - Filistin'in El Halil kentinde Eyyübi Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin...

8 asırlık aşevi Halil İbrahim Tekkesi'nden detay görüntüler

Yemeklerin pişirilmesinden detaylar

Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması

Halil İbrahim Tekkesi Müdürü Luey el-Hatip ile röportaj EL HALİL - Filistin'in El Halil kentinde Eyyübi Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin fakirlere yardım için kurduğu aşevi, tam 834 yıldır kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, her gün yüzlerce yoksul aşevinden yemek ihtiyacını karşılıyor.

Asırlara meydan okuyan Halil İbrahim Tekkesi, bu Ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı

Asırlara meydan okuyan Halil İbrahim Tekkesi, bu Ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı

Asırlara meydan okuyan Halil İbrahim Tekkesi, bu Ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı

AA / Güncel

Selahaddin Eyyubi, Yemek Tarifi, Röportaj, Filistin, Güncel, Haberler

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