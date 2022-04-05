Asırlara meydan okuyan Halil İbrahim Tekkesi, bu Ramazan da yoksulları yalnız bırakmadı

8 asırlık aşevi Halil İbrahim Tekkesi'nden detay görüntüler

Yemeklerin pişirilmesinden detaylar

Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması

Halil İbrahim Tekkesi Müdürü Luey el-Hatip ile röportaj EL HALİL - Filistin'in El Halil kentinde Eyyübi Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin fakirlere yardım için kurduğu aşevi, tam 834 yıldır kesintisiz hizmet vermeye devam ederken, her gün yüzlerce yoksul aşevinden yemek ihtiyacını karşılıyor.