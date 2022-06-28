Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı - Haberler

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Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı Doğa koruma ekipleri aşırı yağışlarda mahsur kalan hayvanları kurtardıDÜZCE– Düzce'de aşırı yağışlarda mahsur kalan karaca ve keçi botlarla kurtarıldı.

Aşırı yağışlardan mahsur kalan keçi ve karacalar botlarla kurtarıldı

Doğa koruma ekipleri aşırı yağışlarda mahsur kalan hayvanları kurtardı

DÜZCE– Düzce'de aşırı yağışlarda mahsur kalan karaca ve keçi botlarla kurtarıldı.

Düzce'de aşırı yağışlar sonucu bir çok nokta sular altında kaldı. Aralıklar iki gündür devam eden yağışlardan dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait rehabilitasyon ve yaşam merkezi Melen çayı ve Efteni Gölü'nün de taşmasıyla sular altında kaldı. Bunun üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler botlarla merkezde bulunan 2 yavru karaca ile bir yetişkin karacayı ve 1 keçiyi kurtardı. Kurtarılan hayvanlar ise koruma altına alındı.

Melen Deresinin taşmasından dolayı otlamaya giden mandalarda mahsur kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Güncel Haberler

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