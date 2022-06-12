Aşırı yağışlar okul bahçesini çamurla doldurdu - Haberler

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Aşırı yağışlar okul bahçesini çamurla doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Hurşit Topal - Güncel
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Aşırı yağışlar okul bahçesini çamurla doldurdu Gemlik'te gece boyu etkili olan ve şiddetini artarak sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden yerleşim yerlerine de çamur ve çamurlu su iniyor.

Aşırı yağışlar okul bahçesini çamurla doldurdu

BURSA - Gemlik'te gece boyu etkili olan ve şiddetini artarak sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden yerleşim yerlerine de çamur ve çamurlu su iniyor.

Hisartepe Mahallesi'nde zeytinlik alandan inen yağmur suyu ve çamur Şehit Gökhan Aydınlı Okulu'nun bahçesini doldurdu.

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Güncel

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