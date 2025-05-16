Aşırı Yağışlar Bahçe Duvarlarını Yıktı

Aşırı Yağışlar Bahçe Duvarlarını Yıktı
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Hatay'da etkili olan aşırı yağışlar, 2 evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu. Yaralanmanın yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi, mahallenin yağmur suyunun toplanarak kendi evine zarar verdiğini vurguladı.

Aşırı yağış evlerin bahçe duvarlarını yıktı

HATAY - Hatay'da etkili olan yağışla birlikte 2 evin bahçe duvarı yıkıldı. Yaralanmanın olmadığı olayda evler zarar gördü.

Doğu Akdeniz'de etkili olan yağışlı hava bölge halkının yaşamını olumsuz etkiledi. Payas ilçesinde kuvvetli yağış Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 evin bahçe duvarını yıktı. Bir evin bahçe duvarının yıkılmasıyla bahçedeki eşyalar ve çardak zarar görürken diğer evin bahçesindeki eşyalar araziye saçıldı. Yaralanma yaşanmayan olayda maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Mehmet Yıldırım, duvarın patladığını ifade ederek "Her yağmur yağdığında bu şeyleri yaşıyoruz. Mahallenin yağmur suyu toplanıp, hepsi bizim üzerimize geliyor. Gördüğünüz gibi duvar patladı. Bu duvar patlamasa su evimin içine girecekti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Güncel
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