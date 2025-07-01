Aşırı sıcakların etkisindeki Avrupa yangın alarmı veriyor

Aşırı sıcakların etkili olduğu Avrupa'nın özellikle güney kesimindeki ülkeler, orman yangını riskine karşı önlemler alırken tüm kıtada orman arazilerine giriş yasağı ve yangınlara karşı uyarılar yapılıyor.

Avrupa'nın özellikle güneyindeki İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler, hassas bölgeleri belirleyerek buralarda teyakkuza geçti.

Ormanlara giriş yasağı, ateş ve mangal yasağı gibi uygulamaları yürürlüğe koyan Avrupa ülkelerinde yetkili kurumlar, yangın riski bulunan bölgelerde ise yüksek seviyeli alarm vererek olası yangınlara müdahale hazırlığı yapıyor.

İtalya

Akdeniz ülkelerinden İtalya'da da aşırı sıcaklar etkisini ciddi şekilde göstermeye başlarken özellikle güney bölgelerde yangın riski nedeniyle teyakkuza geçildi.

İtalya Başbakanlığına bağlı Sivil Savunma Başkanlığı 6 Haziran'da yayımladığı yönergeyle, bölgesel yönetimlerden 15 Haziran-15 Ekim 2025 yaz dönemini kapsayacak şekilde orman yangınlarıyla etkili mücadele ve organizasyonel faaliyetlerini belirlemesini ve bu konuya yönelik var olan eksikliklerin giderilmesini istedi.

Sivil Savunmanın Lazio Bölge Şubesi ile Toskana Bölge Şubesinin, orman yangını riskine karşı bölgelerindeki bazı hassas noktalarda sabit korumaları artırdığı ve bazı bitkisel atıkların yakılmasını yasaklaması basına yansıdı.

Sivil Savunma Puglia Bölgesi Şubesi de bölge genelinde aşırı sıcakların da etkisiyle makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıkabileceği uyarısıyla, ülkenin güneydoğusunda kalan bölgenin tamamında "ciddi tehlike durumu" ilan ederek ilgili birimleri teyakkuza geçirdi.

Bu bölgeler dışında pek çok bölge ve kentte ateş ve mangal yakılması yasaklandı.

Diğer yandan, ülke genelinde geçen hafta sonu hava sıcaklıklarının 36-42 derecede seyretmesi, İtalya Sağlık Bakanlığının aşırı sıcakların etkisinde kalan bazı şehirleri "kırmızı" ile en yüksek risk grubuna almasına ve yerel halkı sıcaklardan korunmaya çağırmasına yol açtı.

Fransa

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Loiret ve Loir-et-Cher'in de aralarında bulunduğu toplam 18 vilayette, ormanlarda yangın riski için yüksek alarm seviyesine geçildiğini bildirdi.

Bu, söz konusu vilayetlerde hava koşullarının orman yangını çıkma ve yangının yayılma riskini artırdığı anlamına geliyor.

Yüksek alarm seviyesi verilen vilayetlerin büyük bir bölümü ülkenin orta kesiminde yer alıyor.

Yangın riskinin orta seviyede olduğu Loire-Atlantique ve Vendee vilayetlerinde ise tedbir amacıyla yerel saatle 12.00-00.00'da vatandaşların ormanlık alanlarda yürüyüş yapması yasaklandı.

Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle dün, Loire-Atlantique vilayetine bağlı Guerande kentinde 5 hektarlık buğday tarlası yandı.

Yunanistan

Yunanistan'da etkili olan aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı "sarı alarm" verildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan duyuruda başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesi, Batı Yunanistan, Mora Yarımadası, Eğriboz Adası ve Doğu Ege Adaları dahil, ülkenin birçok bölgesinde yangın tehlikesi olduğu belirtildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin yayımladığı haritada, "sarı alarm"la gösterilen yangın tehlikesi nedeniyle vatandaşların da açık havada ateş yakmaması ve yangına neden olabilecek tüm eylemlerden kaçınması istendi.

Atina'nın güneydoğusundaki Palea Fokia bölgesinde 26 Haziran'da çıkan orman yangını yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerde hasara yol açtı.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj göndererek bazı köylerin tahliye edilmesini istedi.

Sakız Adası'nda geçen hafta çıkan yangında ise yaklaşık 65 bin dönüm yeşil alan kül oldu.

Hafta boyu devam eden şiddetli rüzgarlar nedeniyle Eğriboz Adası gibi birçok bölgede yangın çıktı.

Son 24 saatte ise itfaiye 48 farklı noktada açık alanda yangın ihbarı alarak bunlara müdahale etti.

Portekiz

Portekiz'in 18 bölgesinden 7'sinde sıcak hava nedeniyle kırmızı "aşırı risk" uyarısı yayımlandı.

Başkent Lizbon'un yaklaşık 110 kilometre doğusundaki Mora kasabasında sıcaklık dün 46,6 dereceyi buldu.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsünün (Ipma) ülkedeki bazı bölgeler için yayımladığı sıcak hava uyarılarına göre, aşırı sıcakların yarına kadar sürmesi bekleniyor.

İspanya

İspanya'nın Sevilla kentinde sıcaklıkların 3 gün boyunca 40 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.

Sevilla'nın yaklaşık 140 kilometre batısındaki El Granado bölgesinde sıcaklık 28 Haziran'da 46 derece ölçüldü. Böylece, İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) kayıtlarına göre, ülkede bugüne kadar haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığa ulaşıldı.

AEMET, ülkedeki 16 özerk yönetim bölgesinde "aşırı sıcaklık" uyarısı yayımladı.

Ülkenin Katalan bölgesinde ise geçen hafta küçük yangınlar etkili oldu. Özellikle tarım arazilerini yok eden 4 yangın, yaklaşık 350 hektar alanda etkili oldu.

Yaklaşık 10 bin kişi bu yangınlarda geçici olarak tahliye edildi.

Bosna Hersek-Sırbistan-Hırvatistan

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle halka tedbir almaları için uyarı yapıldı. "Turuncu alarm" verilen Bosna Hersek'in birçok şehrinde hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği bildirildi.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, sağlık açısından risk taşıyanların sıcak havada dışarı çıkmaması ve dikkatli olmaları gerektiği açıklamasını yaptı.

Sırbistan'da ise halka birçok kentte hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Hırvatistan'da ise özellikle deniz kıyısına yakın yerlerdeki ormanlık bölgelerde sıcak hava nedeniyle küçük çaplı yangınlar meydana geldi. Ülke genelinde sıcak hava dolayısıyla deniz kıyısına yakın bölgelerde kırmızı alarm, iç kesimlerde ise "sarı alarm" verildi.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'da ise orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz'dan itibaren 31 Ağustos'a kadar 06.00-20.00 saatlerinde ormanlara giriş yasağı getirildi.

Kurallara aykırı şekilde ormanlarda veya orman arazilerinde bulunan kişilere Orman Yasası'nın 106. maddesi uyarınca 1500-2 bin avro para cezası uygulanacak.

İngiltere

İngiltere'de Meteoroloji Ofisi, özellikle bu hafta başıyla birlikte ülkenin birçok noktasında sıcaklıkların 36 derecelere kadar yükselebileceğini belirterek "kırmızı alarm" verdi.

Başta 65 yaş üzeri vatandaşlar olmak üzere, halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, sıvı tüketimini artırma ve sıcak kaynaklı rahatsızlıklarda hastanelere gitme tavsiyesi yapılırken sıcağın yangınlara neden olabileceği de belirtildi.

Mayıs ayına kadar yaşanan orman, çayır ve tarım arazisi yangınlarında 29 bin hektardan fazla alanın yok olduğu ülkede bu miktar son 10 yılın toplamından daha fazla olarak kayıtlara geçti.

Son 2 gündür 2025 yılının sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere'nin kuzeyindeki İskoçya'daki yangınlar ise 3 gündür devam ediyor. Ülkede nisan ve mayıs aylarında da bazı bölgelerde tarım arazisi ve çayır alanlarında yangınlar çıkmıştı.

Londra İtfaiyesi ise yangınlara çoğunlukla insan faktörünün sebep olduğunu belirterek özellikle kent içindeki yeşil alanlarda dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Almanya

Alman Meteoroloji Servisinden (DWD) yapılan açıklamada, bazı bölgelerde sıcaklıkların 39 dereceye yükselmesinin, yer yer 40 dereceyi aşmasının öngörüldüğü bildirilirken halka mümkünse sıcaktan kaçınmaları, bol su içmeleri ve iç mekanları serin tutmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, iki gün sürmesi beklenen kavurucu sıcakların ardından, gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli hava koşullarının oluşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Hollanda

Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamada, ülkenin Noord-Brabant, Gelderland ve Limburg bölgelerinde 1-2 Temmuz için aşırı sıcaklık nedeniyle "turuncu alarm" verilirken ülke genelinde Ulusal Sıcaklık Planı'nın devreye girdiği bildirildi.

KNMI verilerine göre, yerel saatle 10.00'dan itibaren üç bölgede "turuncu alarm" verilirken ülkenin geri kalan bölgelerinde ise sürekli sıcaklık için "sarı alarm"ın geçerli olacağı belirtildi.

Güney bölgelerde bugün yer yer 38 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıkların yarından itibaren azalacağı ifade edilen açıklamada, 2025 Haziran ayı sıcaklık verilerinin son 124 yıldaki en yüksek ikinci sıcaklık olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede haziran aylarında sıcaklık ortalaması normalde 16,2 santigrat derece olurken bu yıl ortalama 18,3 dereceye ulaştığı aktarıldı.

Hollanda'da daha önce 2018, 2019, 2020 ve 2022 yıllarında da sıcaklık için "turuncu alarm" verildiği hatırlatılan açıklamada, daha önce yılın en erken turuncu alarmının 2022 yılında 19 Temmuz'da verildiği, bu yıl ise temmuz başında verilen ilk turuncu alarm olduğuna dikkat çekildi.

Belçika

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 35 dereceyi aşacak sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini bildirerek "turuncu alarm" verdi.

Bu nedenle 1-3 Temmuz tarihlerinde, tehlikeli seviyelere ulaşacak sıcaklıklar için vatandaşlara dikkatli olmaları ve önlem almaları çağrısı yapıldı.

Ülkede bu seviyede alarm son olarak Ağustos 2024'te, "kırmızı alarm" ise Ağustos 2020'de verilmişti.

Bu hafta sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşmayacak olsa da 5 günlük art arda 25? derecenin altına inmeyecek olması ve en az 3 gün boyunca 30 derecenin üstünde kalması nedeniyle "sıcak hava dalgası" kriterlerini karşılıyor.

RMI, temmuz ayı için Belçika ortalamasının günlük 23 derece olduğunu belirtiyor.