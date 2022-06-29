Aşırı sıcakların etkili olduğu Tokyo'da halka 3 gündür elektrik tasarrufu uyarısı yapılıyor Japon hükümeti, başkent Tokyo ile çevre eyaletlerde yükselen sıcaklıklar sonrası artan elektrik sarfiyatının düşürülmesi çağrısında bulundu. Japon hükümeti, başkent Tokyo ile çevre eyaletlerde yükselen sıcaklıklar sonrası artan elektrik sarfiyatının düşürülmesi çağrısında bulundu. "Tsuyu" yaz yağmur sezonunun ülkenin büyük bölümünde hafta başında sona ermesiyle 35 dereceyi gören hava sıcaklığının, 38 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) hafta başında, "tsuyu" sezonunun erken bittiğini duyurmasıyla elektrik sarfiyatı yükseldi. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) aynı gün, yüksek seyreden sıcaklıklarda artan enerji kullanımı karşısında halka tasarruf çağrısı yaptı. Dün ve bugün yinelediği çağrıda olası elektrik kesintilerine karşı uyaran bakanlık, 9 eyaletteki hane ve iş yerlerinde elektrik sarfiyatının 15.00 ile 18.00 arasında düşürülmesini istedi. Gereksiz ışıkların söndürülmesi ve elektrikli aletlerin kullanılmaması istenilirken, klima dahil soğutucu cihazların olası "sıcak çarpması" risklerine karşı ölçülü kullanılması talep edildi. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, artan enerji talebinin karşılanması için çalıştırılmayan nükleer güç santrallerinin yeniden hizmete alınmasının önemli olduğunu söyledi. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da bakımları tamamlanan enerji santrallerinin yakın zamanda devreye alınması sonrası enerji tedarikinin artacağını belirtti. JMA, 27 Haziran'da, normal şartlarda temmuz ortalarına dek sürebilen yağmur sezonunun, Tokyo dahil ülkenin doğu ve orta kesimlerinde sona erdiğini duyurmuştu. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Ekonomi Japon Tokyo Güncel Haberler

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