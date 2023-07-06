Aşırı sıcaklardan asfalt eridi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt erimeye başladı. Son günlerde bölgede yaşanan aşırı sıcaklık dalgası, asfalt yolların dayanma sınırlarını zorladı. Akağıl Mahallesi'ne giden yolun bazı bölümlerinde asfalt, güneşin etkisiyle erimeye başladı. Yolun sıcaklığına dayanamayan asfalt, yumuşayarak yolu kullanılamaz hale getirdi. Bu durum, mahalle sakinlerinin ve araç sürücülerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi.