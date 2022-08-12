Aşırı sıcaklara sahne olan Basra'da uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor

Irak'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası en güneydeki petrol zengini Basra'da hayatı olumsuz etkilerken, kentte uzun saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor.

Irak'ın kentlerinin çoğu günlerdir kavurucu sıcak hava dalgasına tanık oluyor. Birçok bölgede ve özellikle sıcaklıkların 50 derecenin üzerinde seyrettiği Basra'da aşırı sıcaklardan dolayı yüksek talep nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.

Basra'da elektrik altyapısının bozuk olmasından dolayı enerji sistemi çökmüş durumda. Bu durum, vatandaşların tepkisine sebep oluyor; kentte elektrik kesintilerini protesto amacıyla zaman zaman gösteriler düzenleniyor.

Elektriğin olmayışı ciddi sorunlar doğuruyor

AA muhabirine konuşan Basralı Abdulcebbar Salih, 50 dereceyi aşan sıcaklarda evden dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Salih, "Elektrikler kesik. Yüksek sıcaklık ve nemden dolayı cildiyeye müracaat edeceğiz, çünkü cilt hastalıklarına yakalanıyoruz. Çarşı-pazarda da sıcaklıklardan dolayı hareketlilik yok, hayat durmuş durumda." dedi.

Irak'ın petrol gelirinin yaklaşık yüzde 90'ını Basra'nın karşıladığını ifade eden Salih, buna rağmen kentte açlık ve sefalet içerisinde yaşadıklarını kaydetti.

Elektrik kesintilerinden şikayet eden Basralı genç Farkat Hallak da "Gün içerisinde sadece 3 saat elektrik veriliyor. Basra'nın suyu da aşırı tuzlu olduğu için banyo bile yapamıyoruz. Tarım alanında da durgunluk yaşanıyor. 2003'ten beri durum gittikçe kötüleşti. Her hükümet değiştiğinde durumumuz daha da berbat oluyor. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların yaşamı olumsuz etkilediğini söyleyen Ali Feyyad da şunları dile getirdi:

"Merkezi ve yerel yönetim elektrik hizmeti konusunda adım atmıyor. Elektrik hizmeti için dünya kadar paralar harcandı ancak gündüzleri sıcaklardan yanıyor, geceleri de karanlıkta geçiriyoruz.

Elektrik kesintilerinin gerekçesini ya doğal gaz sıkıntısı ya da bütçe olmaması şeklinde açıklamaya çalışıyorlar. Ancak biliyoruz ki elektrik kesintilerine çözüm bulunması noktasında yönetim beceriksizliği söz konusu."