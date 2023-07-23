- Aşırı sıcaklara rağmen asfalt çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP - Her yıl ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi, aşırı sıcaklara rağmen asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Barak Mahallesi'nde ve ilçenin çeşitli yerlerinde asfaltlama ve yama çalışmaları gerçekleştirdi. Yaz mevsimi ile birlikte hız kazanan asfaltlama çalışmaları, şehirde 40 dereceyi aşan sıcak havalara rağmen aralıksız sürüyor. Çalışmaların devam edeceğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. Mahallelerimizde de yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Barak Mahalle Muhtarı Nazım Karakuş "Mahallemizin asfaltı yıpranmış ve eskimişti. Her zaman bizlerin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na mahallemizin asfalt ihtiyacı olduğunu söylediğimizde bizi kırmayarak ekiplerini yönlendirdi. Mahallemiz şimdi daha güzel ve daha temiz bir görünüme kavuştu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Barak Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Yıldırım ise yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek "Yirmi beş yıldır bu mahallede oturuyorum ve Şahinbey Belediyesi'nin Şahinbey İlçesi'ne ve mahallemize yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Mahallemiz de daha önce kilit taşı vardı. Belediyemiz kilit taşını sökerek yerine asfalt döktü. Daha önce kilit taşı varken her araç geçtiğinde gürültü oluyor yol bozuluyordu. Şimdi bu asfaltlama çalışması ile birlikte daha önce yaşadığımız sorunları yaşamayacağız. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.