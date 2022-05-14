Aşırı sıcaklar Pakistan'da 3 can aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşırı sıcaklar Pakistan'da 3 can aldı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Aşırı sıcaklar Pakistan'da 3 can aldı

Pakistan'ın bazı bölgelerinde termometreler 51 santigrat dereceyi gösterirken aşırı sıcaklıklar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın bazı bölgelerinde termometreler 51 santigrat dereceyi gösterirken aşırı sıcaklıklar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, güneydeki Sindh ve kuzeydoğudaki Pencap eyaletleri kavurucu sıcaklardan en fazla etkilenen bölgeler oldu. Sıcak hava dalgasının en az bir hafta daha devam etmesi öngörülüyor.

Jacobabad'da kaydedilen 51 derece, bu yıl kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Televizyon kanalı 92 News, bugün Sindh eyaletinin Kaccho bölgesinde şiddetli sıcaklık nedeniyle en az üç çocuğun öldüğünü, Larkana'da ise sıcaklıkların 50 derece olarak kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada, sıcak ve kuru havanın su rezervleri, mahsuller, sebze ve meyve bahçelerini olumsuz etkilediği konusunda çiftçiler uyarıldı.

İklim değişikliğinden en çok etkilenenden Güney Asya ülkeleri, 2015'ten bu yana şiddetli sıcaklarla yüzleşiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Meteoroloji, Pakistan, Pencap, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title