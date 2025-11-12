Haberler

Aşırı Sağcılar Filistinli Milletvekili Avde'ye Saldırı Girişiminde Bulundu

Güncelleme:
İsrail'de aşırı sağcıların Filistin asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye yönelik Hayfa'daki etkinliği sırasında saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi. Avde, karşılaştığı bu tehditlere rağmen Yahudi-Arap ortaklığının önemine vurgu yaptı.

İsrail'de aşırı sağcılar, Filistin asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye Hayfa kentinde katıldığı bir etkinlik esnasında saldırı girişiminde bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 70 civarındaki aşırı sağcı İsrailli, Milletvekili Avde'nin katıldığı Hayfa kentine bağlı Pardes Hanna kasabasındaki bir evin bahçesinde düzenlenen etkinliği bastı.

Gazeteye konuşan Filistin asıllı milletvekilinin yakın çalışma arkadaşları, Avde'nin konuşma yapması için davet edildiği etkinliğin başlamasına saatler kala aşırı sağcıların etkinliği sabote etmeyi planladığına dair mesajlar aldıklarını söyledi.

Ellerine geçirdikleri şişeleri fırlatan ve Avde'ye hakaretler savuran grubun, bir müddet sonra toplantının yapıldığı evin önünden uzaklaştığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise etkinliğin yapıldığı evin önünde yaklaşık 70 aşırı sağcının toplandığı, aşırılıkçı grubun dağılmasının ardından Avde'nin polis eşliğinde toplantı alanından ayrıldığı belirtildi.

Saldırı girişiminin ardından Avde, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hükümet koruması altında, ülkedeki azgın faşizme karşı Yahudiler ve Araplar olarak birlikte dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizi susturmaya ya da hedef almaya çalışsalar bile güçlenecek ve üstesinden geleceğiz. Faşizmi yenmenin tek yolu cesur bir Yahudi-Arap ortaklığıdır."

İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına karşı sesini yükselten Avde, zaman zaman aşırı sağcı İsraillilerin saldırı girişimlerine maruz kalıyor.

