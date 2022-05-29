Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın - Haberler

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Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

AA - Mostafa Alkharouf - Güncel
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Aralarında aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Aralarında aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA / Mostafa Alkharouf - Güncel

Milletvekili Mescit Yahudi Aksa Güncel Haberler

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