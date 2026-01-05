Aşırı sağ, Almanya'da günlük hayatın her alanında daha görünür hale geliyor

Almanya'nın Thüringen eyaletinde aşırı sağa karşı danışmanlık projesi yöneticisi Romy Arnold, ülkede aşırı sağcı düşünce ve yapıların günlük yaşamda giderek daha fazla hissedildiğini söyledi.

Arnold, aşırı sağın Almanya'daki günlük yaşamda nasıl kendisini gösterdiğine dair görüşlerini, AA muhabiriyle paylaştı.

Aşırı sağcı düşünce ve yapıların, günlük yaşamda giderek daha fazla hissedildiğini belirten Arnold, özellikle yapısal olarak zayıf bölgelerde boşlukları doldurarak gençler arasında etkisini artırdığını vurguladı.

Arnold, insanları küçümseyen ve Neonazi tutumların sokakta, parlamentolarda ve yerel düzeyde daha açık şekilde görüldüğünü dile getirerek, "Aşırı sağcı düşünce kalıplarının daha yaygın hale geldiğini görüyoruz." dedi.

"AfD'nin her seçimde oyunu artırması ülke genelinde bir olgu"

Aşırı sağcı saldırıların sayısındaki artışın da bu tabloyu doğruladığını aktaran Arnold, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin her seçimde oylarını artırmasının yalnızca Doğu Almanya'ya özgü değil, ülke genelinde bir olgu haline geldiğini ifade etti.

Neonazi partilerin hala bazı bölgelerdeki yerel seçimlerde yüksek oy oranlarına ulaştığına işaret eden Arnold, sağcı dövüş sporları yapılanmaları, gençlik grupları ve gevşek örgütlenmiş ağların da arttığını anlattı.

Arnold, "Aşırı sağ, insanların bulunduğu her alana sızmaya çalışıyor. Bu durum özellikle yapısal olarak zayıf bölgelerde daha belirgin." diye konuştu.

Gençler arasında artan öfkenin nedenlerine de değinen Arnold, sanayinin zayıflığı, devletin kırsal bölgelerden çekilmesi, eğitim sistemindeki sorunlar ve Kovid-19 salgını döneminde gençlerden beklenen fedakarlıkların yeterince takdir edilmemesinin bu öfkeyi beslediği değerlendirmesinde bulundu.

"Demokratik partiler gençleri görmezden geliyor"

Arnold, aşırı sağın bu öfkeyi çok güçlü ve çok iyi şekilde kullandığına, aynı zamanda kendi kimlik önerisini de oluşturduğuna dikkati çekerek, "Demokratik partiler de maalesef gençleri görmezden geliyor. Bu sadece sosyal ağlarda böyle değil. Thüringen'de son eyalet seçimlerinde, gençlere kendi kampanyası ve seçim afişleriyle hitap eden tek bir parti vardı. O da AfD idi. Yani gençlere hitap ediyorlar, gençleri bulundukları yerden alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde aşırı sağa karşı durmanın artık çok zor hale geldiğini söyleyen Arnold, "Doğudaki bazı belediyelerde yapılan yerel seçimlerde, AfD'nin oy oranı kısmen yüzde 50'ye ulaştı. Burada, hala var olan Reichsbürger yapıları ve benzeri ile kırsal alanların genel olarak karşılaştığı zorluklardan henüz bahsetmedik bile. İşte bu zorluklarla karşı karşıyayız. Orada insanları demokratik değerleri savunmaya teşvik etmek bazen bir güvenlik meselesi de oluyor." şeklinde konuştu.

Arnold, gençlerin öfkesini anlayabildiğini ancak bu öfkenin suçsuz insanlara yöneltilmesini kabul edemeyeceğini vurgulayarak, aşırı sağın bilinçli olarak suçu başkalarına yüklediğini ve toplumun alt kesimlerini birbirine düşürdüğünü anlattı.

Siyasetin sorumluluğuna da değinen Arnold, demokrasi için mücadele eden kişi ve kuruluşların daha güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Arnold, "Mesele, insanların ihtiyaçlarını ciddiye almak ve iyi siyaset yapmaktır. Tüm demokratik partiler bunu tekrarlıyor ancak bunu gerçekten uygulamalılar ve zaten çok zor durumda olanların, yerel düzeyde demokrasiyi savunmak konusunda işlerini daha da zorlaştırmamalılar." dedi.

"Sosyal medya ağları, aşırı sağ için itici güç"

Sosyal medyanın aşırı sağın örgütlenmesinde önemli bir rol oynadığına işaret eden Arnold, WhatsApp, TikTok ve Instagram gibi platformların "radikalleşmeyi hızlandırdığını" dile getirdi.

Arnold, "Mevcut tüm sosyal ağlar da (aşırı sağ için) büyük bir itici güç çünkü mesajları gençlere eskiden olduğundan daha hızlı ulaştırıyorlar. Eskiden okulun önüne gidip gençleri ayartmak ya da onlara CD'ler vermek gibi zahmetli işler yapmanız gerekiyordu. Burada büyük fırsatlar var ve sadece AfD değil, aşırı sağın tamamı bu fırsatları değerlendiriyor." diye konuştu.

Sosyal medya yasağına temkinli yaklaşan Arnold, bu tür yasakların yanlış kişileri cezalandırabileceğini, bu nedenle gençlerin, demokratik katılımını güçlendirecek, eleştirel medya okuryazarlığını artıracak alternatif çözümlerin daha etkili olacağını kaydetti.