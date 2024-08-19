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Aşırı hızla evin önünde çarptı, 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Adana'da aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybeden bir sürücü, evlerinin önünde oturan bir çocuğa çarptı. Kazada 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Sürücü tutuklandı.

ADANA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobiliyle evlerinin önünde otururken çarptığı Baran Bürgen'in (8) ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan Fırat S. tutuklandı.

Kaza, 16 Ağustos saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Fırat S.'nin aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği 01 ASN 626 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Baran Bürgen, annesi Zozan Bürgen (41), akrabası Perihan Bürgen (38) ve komşusu Büşra Tan'a çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Baran Bürgen, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Fırat S. ile yanındaki 2 kadın, yaralıların yakınları tarafından darbedildi. Polisin, sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Baran Bürgen'in cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

ŞOKA GİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen Fırat S., taburcu edildi. Kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını öne süren Fırat S., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Çocuk Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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