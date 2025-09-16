Haberler

Aşırı Hız Yapan Sürücüye Uyarıda Bulunan Bireye Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan bir sürücüye uyarıda bulunan kişiye saldırı olayında bir kişi daha yakalandığını duyurdu. Daha önce saldırgan O.C'nin yakalanmasının ardından 17 yaşındaki C.C. de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için uyarıda bulunan kişiye saldırılmasına ilişkin bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, çalışmalar sonucunda olaya karışan diğer şüpheli 17 yaşındaki C.C'nin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan 33 yaşındaki O.C'nin yakalandığını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
