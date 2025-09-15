Aşırı Hız Yapan Sürücü Uyarıldı, Saldırıya Uğradı

Kocaeli'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldırdığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan sürücü, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir babanın sokakta çocuklarıyla yürüdüğü esnada aşırı hız yaptığı için uyardığı kişi tarafından saldırıya uğramasına ilişkin çalışmalar sürdü.

Kimliği tespit edilerek İstanbul'da yakalanan sürücü O.C. (33), Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilecek.