Aşırı Hız Yapan Sürücü Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran bir babaya saldıran sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Olayın çocukların gözü önünde gerçekleşmesi, bakanın toplum huzuruna dikkat çekmesine neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Çalışmalar sonrası şüphelinin İstanbul'da yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması, yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kastedenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın, biz gereğini yapalım."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
