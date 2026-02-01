Haberler

İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan ve drift atan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da saatte 300 kilometre hızla araç kullanan ve drift atan bir sürücünün yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sürücüye idari para cezası uygulanacağını ve sürücü belgesinin geri alınacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da saatte 300 kilometre hızın üstünde araç kullanan ve drift atan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği Yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aşırı hız yapan ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.N. isimli sürücünün yakalandığını belirtti.

Otoyol Jandarması tarafından sürücü hakkında TCK'nın 179. maddesinden adli işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, drift atan sürücüye, 140 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2. defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin lira idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahının hız sınırı 140 kilometre olmasına rağmen bu otomobil 300 kilometrenin üzerinde hız yapmaktadır) Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz, gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Manchester United'dan transfer yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 yıllık kin kanla bitti! Kayınpederi ile kayınbiraderine sokak ortasında kurşun yağdırdı

5 yıllık kin kanla bitti! Sokak ortasında damat dehşeti
Panathinaikos karıştı! Başkan Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'a olay sözler

Başkan Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'a olay sözler
Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı

7 golle şov yaptılar! Süper Lig'e göz kırpıyorlar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
5 yıllık kin kanla bitti! Kayınpederi ile kayınbiraderine sokak ortasında kurşun yağdırdı

5 yıllık kin kanla bitti! Sokak ortasında damat dehşeti
AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı

AK Parti ve CHP'ye kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı