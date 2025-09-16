Aşırı Hız Sürücüsü, Uyarana Saldırdı

Haberler

Kocaeli'de aşırı hız yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran bir kişiye saldıran sürücü O.C. ve kardeşi C.C. adliyeye sevk edildi. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Kocaeli'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü ile kardeşi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran Ö.K'ye saldırdığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ne getirilen sürücü O.C'nin (33) Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlının sorgusu sürüyor.

Bu arada, olaya ilişkin gözaltına alınan, saldırı anında araçta bulunan O.C'nin kardeşi C.C. (17) de Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından aynı adliyeye getirildi.

Öte yandan, olay anının farklı bir açılardan kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.

