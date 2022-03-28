Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda AFAD gönüllülerine arama kurtarma eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda yüz yüze program düzenlendiği belirtildi.

Kurumun eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen hafif arama kurtarma eğitimiyle toplumsal güç birlikteliğine katkı yapılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, AFAD gönüllülerinin eğitimi başarı ile tamamladığı ifade edildi.

Başta deprem olmak üzere afetlere yönelik bilinç oluşturulması ve vatandaşların ilk 72 saate hazırlıklı hale getirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal afetlere karşı dirençli toplum oluşturulmasında rol almak, birey ve aileleri afetin ilk 72 saatine hazırlıklı hale getirmek, toplumsal güç birlikteliği oluşturmak amacıyla, gönüllüler için hafif arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimde, kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtımı, arama kurtarma ekibi oluşumu ve görev dağılımı, doğada yaralı arama usulleri, basit kurtarma ekipmanları, enkaz destekleme ekipmanları, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, hasta ve yaralı taşıma usulleri anlatılarak uygulama pratikleri yapılmıştır."