Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi "erişilebilirlik" belgesi aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi "erişilebilirlik" belgesi aldı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi 'erişilebilirlik' belgesi aldı

Kırşehir Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'ne "erişilebilirlik bayrağı" asıldı.

Kırşehir Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'ne "erişilebilirlik bayrağı" asıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, düzenlenen törende, kütüphanenin dezavantajlı gruplar başta olmak üzere herkesi kucaklaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İki hafta önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi için erişilebilirlik belgelerini aldıklarını belirten Çalışır, bugün de bayraklarını astıklarını ifade etti.

Çalışır, "Buranın erişilebilir bir kütüphane olması Kırşehir açısından çok önemli. Türkiye'de bakanlığımıza bağlı 8 kütüphane bu payeyi aldı. Geçen sene 5 kütüphane almıştı. Bu yıl da Samsun, Erzurum ve Kırşehir olmak üzere 3 kütüphane aldı. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burası tüm dezavantajlı gruplar için artık her yönüyle erişilebilir bir kütüphane." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da farkındalık oluşması için bayrağın kurum girişine asıldığını kaydetti.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Derya Yanık Kırşehir Turizm Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title