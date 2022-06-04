Aşık Veysel Meslek Yüksekokulundan 350 öğrenci mezun oldu - Haberler

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Aşık Veysel Meslek Yüksekokulundan 350 öğrenci mezun oldu

AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Aşık Veysel Meslek Yüksekokulundan 350 öğrenci mezun oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulundan 350 öğrenci törenle diploma aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulundan 350 öğrenci törenle diploma aldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kaymakam Gökhan Dolaş, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce halk oyunu gösterisi sunuldu, öğrenciler türkü seslendirdi.

Öğrencilere seslenen Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, "Sevgili öğrencilerimiz, bugün itibariyle mezun oluyorsunuz. İş imkanlarımız yeterli değil ama biraz daha sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama siz yine de devletimize, milletimize hayırlı evlatlar olun." dedi.

Balıkçıoğlu, yüksekokula bağlı 9 bölümden 350 öğrenciyi mezun ettiklerini sözlerine ekledi.

Okulun büro yönetimi bölümünden mezun olan Şarkışla Belediyesi itfaiye personeli 55 yaşındaki Ahmet Turan Faraş ise "İtfaiye müdürlüğünde çavuş olarak görev yapmaktayım. Çok mutluyum, çok gururluyum, sevinçliyim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

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