ASİANA HAVAYOLLARI İSTANBUL UÇUŞLARINA 2.5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADI - Haberler

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ASİANA HAVAYOLLARI İSTANBUL UÇUŞLARINA 2.5 YIL ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Koronavirüs pandemisi dolayısıyla 2020'nın mart ayında Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore merkezli Asiana Havayolları, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra İstanbul'a tarifeli seferlerine yeniden başladı.

Koronavirüs pandemisi dolayısıyla 2020'nın mart ayında Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore merkezli Asiana Havayolları, yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra İstanbul'a tarifeli seferlerine yeniden başladı.

Pandemi nedeniyle Türkiye seferlerini durduran Asiana Havayolları'nın, 2.5 yıl aranın ardından Seul-İstanbul arasındaki ilk tarifeli seferi, gerçekleşti. OZ0551 sefer sayılı Asina Havayolları'nın Boeing 777-200 tipi uçağıyla yapılan ilk uçuşta 285 yolcu yer aldı. Uçak, 16.40 sıralarında İstanbul Havalimanına indi.

SEUL-İSTANBUL HATTINDA HAFTALIK 2 SEFER

İstanbul-Seul seferi öncesi ise bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak üzere check-in adasına gelen yolcular da kontuarda bilet işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa geçti. Seferlerin yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aisana Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hyeoktae Kim, "İki sene 5 aylık aranın ardından tekrar düzenli operasyonlara başlıyoruz. Pandemiden önce haftalık 6 uçuş gerçekleştiriyorduk. Şuan iki olarak başlıyoruz ancak duruma göre artış olacaktır. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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