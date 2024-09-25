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Aşı Tedarik Sorunları Aileleri Zorluyor

Aşı Tedarik Sorunları Aileleri Zorluyor
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Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, aşılamada yaşanan tedarik ve lojistik sorunlarının bebek ve çocukların ailelerini olumsuz etkilediğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı'ndan önlem alınmasını talep etti.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, aşılamanın tedarik ve lojistik sorunlar nedeniyle aksadığı ve ertelenerek yapıldığını belirterek "Eş zamanlı yapılması gereken üç aşıdan ikisi yapılıp, biri olmadığı için yapılamıyor. Eksik kalan aşı mecburen 1 ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve çocukların aileleri tarafından da hoşnutsuzluk ve kuşku ile karşılanıyor. Bir günde işlemleri bitecek iken tekrar aile sağlığı merkezlerine gelmek zorunda kalıyor. Yaşanabilecek tedarik sorunlarını öngörmesini ve bu şekilde sorunlar oluşmadan gidermesini bekliyoruz" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, yaptığı yazılı açıklama ile lojistik sebeplerden dolayı aşı yetersizliğinin aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerini zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Mengücük, şunları kaydetti:

"Hepatit B başta olmak üzere, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Hepatit A ve Suçiçeği aşılarında yetersizlik nedeniyle aşılar ertelenmek zorunda bırakılıyor. Hatta aynı anda, aynı aşının yapılması gereken çocuklar için; daha acil olana yapılması, diğerinin daha sonra aşı geldiğinde yapılmak üzere ertelenmesi öneriliyor. Eş zamanlı yapılması gereken üç aşıdan ikisi yapılıp, biri olmadığı için yapılamıyor. Eksik kalan aşı mecburen 1 ay sonraya bırakılıyor. Bu durum bebek ve çocukların aileleri tarafından da hoşnutsuzluk ve kuşku ile karşılanıyor. Bir günde işlemleri bitecek iken tekrar Aile Sağlığı Merkezlerine gelmek zorunda kalıyor."

"Taşıma aşı ile hizmetler döndürülmeye çalışılıyor"

Bu durumda ailelerin de hem ekonomik hem de zaman açısından zorlandığına işaret eden Mengücük, hekim, ebe ve hemşirelere aşıların ne zaman temin edileceği bilgisi verilmediğinden kesin bir aşı tarihi belirlemenin de mümkün olmadığını, bu nedenle ailelerle sağlık çalışanları arasında tartışma ve şiddet olasılığının arttığına dikkat çekti. Mengücük, şöyle devam etti:

"Bazı illerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri aşı yetersizliğinden kaynaklanan aksamaları azaltmak için ASM'ler arası aşı transferi yapıyor. Her ASM'nin ilerleyen günlerde tahmini ihtiyaçlarını sorup, bir ASM'den alıp diğerine götürerek eksikliği gidermeye uğraşıyor. Adeta taşıma aşı ile aşılama hizmetleri döndürülmeye çalışılıyor. Aşının ne zaman yeterince temin edileceğini maalesef onlar da bilmiyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşıların lojistik yönetiminden sorumlu Sağlık Bakanlığının, bu en temel sağlık hizmetini hiçbir eksiklik, yetersizlik, gecikme olmayacak şekilde planlamasını ve sağlamasını istiyoruz. Yaşanabilecek tedarik sorunlarını öngörmesini ve bu şekilde sorunlar oluşmadan gidermesini bekliyoruz. Aşı karşıtlığının giderek arttığı günümüzde; koruyucu hekimliğin en birincil bileşeni aşılamanın böyle tedarik ve lojistik sorunları nedeniyle aksamasını kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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