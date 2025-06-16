Asi Nehri'nde Taşkın Riski için Islah Çalışmaları Başlatıldı

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören Asi Nehri için Hatay Valiliği ve DSİ, taşkın riskini azaltacak kapsamlı ıslah çalışmaları başlattı. Proje, nehrin şehir merkezinden geçen 8 bin 170 metrelik kısmını kapsıyor ve çevresel düzenleme ile güvenlik önlemleri içerecek.

ASRIN felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay'daki Asi Nehri'nde taşkın riskine karşı ıslah çalışmaları başlatıldı.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nden doğarak, Samandağ'dan Akdeniz'e dökülen ve ters akışıyla bilinen Asi Nehri, 6 Şubat depremleri sonrası kıyı heyelanları nedeniyle zarar gördü. Hatay Valiliği ve DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü ise nehirde hem taşkın riski azaltılacak hem de estetik olarak düzenleme yapılması için proje hazırladı. Proje kapsamında, nehrin şehir merkezinden geçen 8 bin 170 metrelik kısmında çift taraflı düzenleme yapılacak.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK İYİLEŞTİRME OPERASYONLARINDAN BİRİ'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Asri Nehri'nde proje kapsamında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, "Hatayımız için sembol değerlerden biri olan Asi Nehri'ni ihya edecek bir proje hayata geçmektedir. Asi Nehri, Lübnan'ın kuzeydoğusunda bulunan Bekaa Vadisi'nde doğmakta, 22 kilometre boyunca Türkiye-Suriye sınırını oluşturarak, Samandağ ilçemizden Akdeniz'e dökülmektedir. Ayrıca, kaynağı Türkiye dışında olup Türkiye'de denize dökülen tek nehir olması nedeniyle de ayrı bir özelliğe sahiptir. Tüm bu yönleriyle Asi Nehri, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'deki uzunluğu 88 kilometre olan bu nehir, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen kıyı heyelanları nedeniyle zarar görmüştür. Bu kapsamda, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonlarından biriyle Asi Nehri'nin ıslahına başlanmıştır. 500 ve 1000 yıllık taşkın debileri göz önüne alınarak, nehrin dört etapta ıslah edilmesi planlanmıştır" dedi.

Asi Nehri'nin şehir merkezinden geçen 8 bin 170 metrelik kısmında ise çift taraflı ıslah çalışmaları yapılacağını anlatan Mustafa Masatlı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 350 bin metre fore kazık ve 210 bin metre beton enjeksiyonla zemin güçlendirme yapılacak. Ayrıca depremde hasar alan 4 köprü yenilenecek, Ata Köprüsü ise tarihi siluetine uygun hale getirilecek. Nehir boyunca 12 bin 340 metre taşkın koruma duvarı inşa edilerek, şehir merkezi güvence altına alınacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, şehir merkezinde peyzaj ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Emlak Konut İdaresi aracılığıyla Hataylı hemşehrilerimizin nefes alabileceği sosyal alanlar da oluşturulacak. Deprem öncesinde de gerekli olan bu mega projenin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hatay'ımız bir dünya şehri olarak ayağa kalkana kadar seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu proje Hatay'a çok yakışacak.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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