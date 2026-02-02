Haberler

Hatay'da Asi Nehrine düşen kişi akıntıyla kayboldu

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehrine düştükten sonra kaybolan B.K.'yı bulmak için polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde Asi Nehrine düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolun kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Defne ilçesinde bir kişinin Asi Nehrine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehre düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan B.K.'nın bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları karadan nehir üzerinden devam edilirken, dron ile de havadan destek sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Samim SELÇUK – Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
