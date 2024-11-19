Asgari Ücrette 30 Bin Lira Çağrısı Destek Buldu

HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: CEMAL AYTEKİN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni yılda asgari ücretin en az 30 bin lira olması, işverenler için de vergi indirimi ve prim desteği verilmesi çağrısına işveren ve işçilerden destek geldi. İşveren Eray Uzun, "Prim desteği ve vergi indirimi çok rahatlatır. O rahatlarsa, bizim personele vereceğimiz 30 bin lira asgari ücretse, 35 bin lira da verebiliriz. Vergi yükünün altından kalktıktan sonra elemanlarıma veririm. Onlar da bir geçim telaşında" dedi. Bir işçi de "30 bin liranın bile günlük yaşam maliyetlerini karşılayabileceğini düşünmüyorum aya vurulduğunda. 17 bin lira zaten bir insanın yaşaması için değil, ölmesi için bulunmuş bir rakam" diye konuştu.

CHP Lideri Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti durdurunca enflasyon durmuyor, hızla artıyor. Hükümetin beklentisi olan enflasyonda zam vermek" diyerek asgari ücretin en az 30 bin lira olması, işveren için de prim desteği ile vergi indirimi yapılması gerektiği söyledi.

Özgür Özel'in asgari ücret, prim desteği ve vergi indirimi çağrısına destek veren vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Bizim gibi küçük esnaftan vergileri sonuna kadar alıyorlar"

Özel'in prim desteği ve vergi indirimi çağrısına destek veren çiçekçi esnafı Hüseyin Karaman, şunları söyledi:

"İnsanca yaşayabilmek için 27 bin TL de yetmez 37 bin TL de yetmez. Bunu herkes biliyor. Nedense basında, medyada hiçbir yerde yayınlanmıyor. Birilerine dokunuyor herhalde. İşveren de aynı, işçisi de aynı. Yaşayabilen birisi varsa çıksın ortaya 'Ben refah içerisinde rahat yaşıyorum. Tatilimi yapıyorum. Rahat yemek yiyebiliyorum' diyebilen varsa çıksın. Çalıp, çırpmadan ama. Çalıyorsa her türlü onun için yeterlidir. Vergi çok yüksek. Bizim gibi küçük esnaftan vergileri sonuna kadar alıyorlar. Ama büyükler affediliyor. Ezilen biziz. Devlet bize maaş versin biz kendi işletmemizi devlet adına daha rahat bir şekilde yaparız. Vergiden başımızı kaldıramıyoruz ki. Geçen bankadan kredi çektik, gidip vergimizi ödedik. Yüzde 20 KDV, yüzde 5 de banka kesiyor. Bunun hesabı, kitabı ortada. Bedava çalışıyoruz, sadece ayakta durmak için."

"Prim desteği ve vergi indirimi çok rahatlatır"

Özel'in 30 bin lira asgari ücret çağrısına destek veren bir başka işveren Eray Uzun ise şunları söyledi:

"30 bin olması lazım ama ben bir işverenim. O kadar çok vergi ödüyoruz ki anlatamam. Elemanlarımı da düşünüyorum. Bir taraftan da ben de zorlanıyorum. İki taraflı zor bir durumdayız. Ekonomi çok kötü durumda. Çözmeleri gerekiyor. Sadece gelsinler ve halkı bir gezsinler. Benim personellerim var ama ben de alışveriş yapıyorum. Markete gidiyorum, benim de çocuğum var. Eğitimine çok para veriyorum. Garip bir şekilde her şey çok pahalı. Asgari ücretin 30 bin olmasını isterim. Haklılar çünkü. Benim personellerim de geçinemiyor, farkındayım. Belli bir güce sahibim, onun üstüne ben de çıkamıyorum. Bütün sıkıntılar aynı aslında. Prim desteği ve vergi indirimi çok rahatlatır. O rahatlarsa, bizim personele vereceğimiz 30 bin lira asgari ücretse, 35 bin lira da verebiliriz. Vergi yükünün altından kalktıktan sonra elemanlarıma veririm. Onlar da bir geçim telaşında. Bu ülkede barınma çok pahalı. Kiralar çok fazla. 30 bin lira kira veren de var, 20 bin lira veren de var. Bu adam kaç para maaş alıyor. Ben işverenim ama kendimi düşünmüyorum. İki tarafı da düşünmek lazım."

"Karadenizli, Tayyip'in vatandaşı olarak en az 40 bin lira olmasını bekliyoruz"

Asgari ücretin en az 40 bin liradan aşağı olmaması gerektiğini söyleyen bir vatandaş ise şu sözlerle iktidarı eleştirdi:

"40 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Karadenizli, Tayyip'in vatandaşı olarak en az 40 bin lira olmasını bekliyoruz. Bu rakamlarla kimse geçinemez. Geçinme şansları yok. Öyle bir durum söz konusu ki bir şey yiyeyim desen... Ben Rize'den geldim hastaneden. Şu anda 15-20 bin lira harcadım 20 günde. Bu insanlar nasıl geçinecek? Kendilerine hava hoş. Nasıl olsa para vermiyorlar."

"17 bin lira bir insanın ölmesi için bulunmuş bir rakam"

Bir başka vatandaş ise "30 bin liranın bile günlük yaşam maliyetlerini karşılayabileceğini düşünmüyorum aya vurulduğunda. 17 bin lira zaten bir insanın yaşaması için değil, ölmesi için bulunmuş bir rakam" diye konuştu.