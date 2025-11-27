Haberler

Asgari Ücretin Kalıcı Hale Gelmesi Endişe Verici

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, asgari ücretin geçim standartlarının altında kalmasının gençlerin evlenmesini engellediğini belirtti. Sert, asgari ücretin belirlenme yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Asgari ücrete hep başlangıç ücreti deniliyor ama ne yazık ki gelinen noktada asgari ücret, kalıcı ücret oldu. Bu yüzden asgari ücretin belirlenme yöntemleri, ekonomik ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Sert, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında başlayacak görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş olarak yıllardır itiraz ettiklerini anımsatan Sert, bu komisyon yapısıyla alınan kararların, emeğiyle ülkeye katkı sunan çalışanları rahatlatmadığını ve rahatlatmayacağını belirtti.

Yapılan itirazlara rağmen komisyonun yapısında değişiklik yapılmamasını "kaygı verici" olarak değerlendiren Sert, yüksek enflasyon, gıda ve barınma maliyetleri karşısında korunamayan bir asgari ücret olduğunu dile getirdi.

Asgari ücretin ortalama geçim ücreti haline geldiğinin altını çizen Sert, "Üretimi, istihdam gücünü gözeten bir politikaya itirazımız yok. Ancak çalışan kesimin bırakın refahını artırmayı işe gidip gelmesine, karnını doyurmasına, akşam eve ekmek götürmesine yetmeyen bir asgari ücret, kapsama alanı açısından da ülke geleceği açısından da endişe verici. Asgari ücrete hep başlangıç ücreti deniliyor ama ne yazık ki gelinen noktada asgari ücret, kalıcı ücret oldu. Bu yüzden asgari ücretin belirlenme yöntemleri, ekonomik ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Devlet Sert, asgari ücretin düşük olmasının gençlerin evlenmesine de engel oluşturduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Nüfus artış hızımızda yaşanan büyük düşüşün sebeplerinden biri de ailelerin ne yazık ki asgari ücretle geçinmek zorunda kalması. Gençlerimiz aldıkları asgari ücretle kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamazken, evlenmenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın hayalini kuramıyor. Asgari ücret alan ve bu rakamdan etkilenen nüfus, açlık ile yoksulluk arasına sıkışmış durumda ve sadece nefes almaya çalışarak yaşam sürüyor."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
