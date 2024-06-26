Asgari ücrete ara zam olmayacak

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını ve komisyonun aralık ayında toplanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin "Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusuna, "Hayır. Asgari ücrete defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Zaten biliyorsunuz geçen aralık biz bu faaliyeti periyodik olarak belirledik. Aralık ayında yine birlikte olacağız. Yeni asgari ücreti belirleyeceğiz. Herhangi bir değişiklik yok" diye yanıt verdi.