Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yakında Toplanacak

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına yakın zamanda başlayacağını belirtti. Bakan, tüm tarafların komisyonda yer almasını istedi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, görüşmelerde işçi kesimini temsil eden konfederasyonların komisyonda yer alıp almayacağına ilişkin, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanarak, 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalara başlaması bekleniyor. Toplantı için net tarih henüz belli olmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, toplantının ne zaman olacağına ilişkin, "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece 2026 yılı geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Konfederasyon olarak katılım sağlamayacağını açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu toplantılarına işçi kesiminin katılmaması hakkındaki soruya, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz" yanıtını verdi.

İşveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda"

Bakan Işıkhan, işçi tarafıyla bir teması olup olmadığının sorulması üzerine ise "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
