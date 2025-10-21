Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını ve işleyişini ele almak üzere toplandı. Toplantıda komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişini ele almak üzere toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişine ilişkin yaklaşık 3 saat süren toplantı gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, aralık ayında başlayacak asgari ücret belirleme süreci öncesi taraflar, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine fikirlerini paylaştı.

