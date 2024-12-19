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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Üçüncü Toplantısı Bugün Gerçekleştirilecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Üçüncü Toplantısı Bugün Gerçekleştirilecek
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak zam oranını belirlemek üzere üçüncü toplantısını yapıyor. Toplantıda, işçi ve işveren taraflarının beklentileri ve teklifleri gündeme gelecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapılacak. Asgari ücrete yapılacak zam oranının bugünkü toplantıda netleşmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı için belirleyeceği asgari ücreti kararlaştırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında ekonomik göstergeler, çalışanların yaşam standartları ve işverenlerin maliyetleri gibi konular gündeme gelmiş ancak ilk iki toplantıda taraflarca herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti. Üçüncü toplantıda ise rakamların gündeme gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücrete ilişkin soruları yanıtladı. Bakan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra da tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içerisinde de neticelendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise toplantıda asgari ücret tutarının konuşulmaması durumunda kendilerinin rakam açıklayıp açıklamayacakları sorusuna "O zamana göre konuşuruz. Biz neden açıklayalım. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

Asgari ücret zammı sendikalar ne diyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık, ikinci toplantısı da 16 Aralık'ta düzenlenmişti.

İkinci toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümete üçüncü toplantı öncesinde bir rakam açıklaması çağrısında bulunmuştu. Ağar, "Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücreti de hükümetin ve işverenlerin söylemesini istiyoruz" demişti.

Asgari ücreti belirlemekle görevli komisyon, işçi, işveren ve hükümet cephesinden beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.

İşverenin asgari ücret önerisi ne?

Komisyonda işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret artışı için yüzde 25-30 aralığında bir teklif sunmayı planlıyor.

Buna göre TİSK net asgari ücret için 21 bin 250 TL ile 22 bin 100 TL arasında değişen bir teklif önerecek.

Ocak 2024'ten itibaren geçerli olan net asgari ücret 17.002 TL olarak belirlenmişti.

Yürürlükteki asgari ücreti tutarı Nisan ayından beri açlık sınırının altına düştü, yıl içinde bir enflasyon düzeltmesi de yapılmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon Kasım itibariyle yüzde 47'nin üzerinde bulunuyor. Bu da asgari ücretin 11 ayda yüzde 47 eridiği anlamına geliyor. Sene sonu enflasyon beklentisi de son tahminlere göre yüzde 45 civarında. Yeni asgari ücret için konuşulan rakamlar ise 21-24 bin dolayında değişiyor. Bu rakamlar için en az yüzde 25 en fazla yüzde 41 zam yapılması gerekiyor.

DHA,ANKA,DW/BÖ,HS

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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