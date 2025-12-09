Asgari Ücret İçin İlk Randevu Bu Hafta: Türk-İş Masada Yer Almayacak

Haber: Ogün Akkaya

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak. Taraflara toplantı için resmi yazı geçen hafta iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyonun yapısına ilişkin TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile yaptığı görüşme sonrasında ise henüz resmi bir temas kurulmadı. TÜRK-İŞ asgari ücret masasına dönmeyecek.

Edinilen bilgiye göre Cuma günkü toplantıya günler kala komisyonun yapısında yapılacak olası değişikliğin içeriğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜRK-İŞ arasında bir temas sağlanmadı.

ANKA'ya komisyon süreci hakkında konuşan bir TÜRK-İŞ yetkilisi zamanın darlığına işaret ederek, "Düzenleme olacaktı, biz tekrar değerlendirecektik, adım atılmadı. Bu saatten sonra biz masaya gitmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalar başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. İlk toplantıda, sürecin işleyişine yönelik takvim ele alınacak, daha sonraki toplantılarda ise tarafların beklentileri ve ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçiyi yeterince temsil etmediği yönünde. İşçi tarafının görüşü, kararların oy çokluğuyla değil, uzlaşı ile alınması.

Bakan Işıkhan'ın komisyonun yapısına ilişkin önerisi sonrasında temas sağlanmadı

Tam da bu noktada 1 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. TÜRK-İŞ'te yapılan görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı konuşuldu. Bakan Işıkhan, Atalay'a komisyonda bulunan hükümet temsilcisi sayısının beşten bire düşürülmesini önerdi. TÜRK-İŞ'in öneriyi kabul etmemesi ve asgari ücret görüşmelerine katılmaması durumunda toplantı masasında sadece işveren ve hükümeti temsil eden 10 üye olacak.

" B ir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım "

Bakan Işıkhan'ın önerisinin ardından ise TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde 2 Aralık günü Başkanlar Kurulu toplantısı yapılmış, toplantı sonrasında konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Bizim, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ötesinde, bir senede kira, gıda, eğitim ve ulaşım rakamları ne oldu, bunlara yüzde kaç zam geldi, geçen seneden ne kadar kaybımız var, asıl tartışmak istediğimiz buydu. 50 senelik bir yapı söz konusu. Hukuktan da üye alsan yine insanlar tereddüt edecek, başka yerden de alsan yine insanlar tereddüt edecek. Ama bir yapı değişsin, bir gelsin, biz de oturup konuşalım" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret AK Parti MYK'sında da gündeme gelecek

AK Parti'nin bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı da ele alınacak. MYK'da vatandaşların alım gücünün artırılması için üretilmesi gereken politikalar da gündemde olacak. MYK'da ekonomik dengeler gözetilerek asgari ücrette en yüksek zamma ilişkin formüller istişare edilecek.

Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş

Yeni asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.