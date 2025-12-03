Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta toplanacak

Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere 12 Aralık'ta toplanacak. Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakımını belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta toplanacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

