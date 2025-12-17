Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Yarın Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ ise toplantıya katılmayacak.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapmıştı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, komisyonun yapısına yönelik eleştirilerini sürdürerek, toplantıya katılmamıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a komisyona katılmama gerekçelerini içeren bir dosya iletmişti. Işıkhan, Ağar'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili taleplerini dinlemişti.

Bu toplantının ardından yapılan açıklamada, komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacağı duyurulmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve bakanlıktan beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmaması nedeniyle ilk toplantı 10 üyeyle yapılmıştı. TÜRK-İŞ'in yarınki toplantıya da katılması beklenmiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title