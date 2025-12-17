Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Yarın Yapacak

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapmıştı. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, komisyonun yapısına yönelik eleştirilerini sürdürerek, toplantıya katılmamıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a komisyona katılmama gerekçelerini içeren bir dosya iletmişti. Işıkhan, Ağar'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarıyla ilgili taleplerini dinlemişti.

Bu toplantının ardından yapılan açıklamada, komisyonun ikinci toplantısının 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacağı duyurulmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve bakanlıktan beşer temsilci olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmaması nedeniyle ilk toplantı 10 üyeyle yapılmıştı. TÜRK-İŞ'in yarınki toplantıya da katılması beklenmiyor.