ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, 2'NCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ / TOPLU GÖRÜNTÜLER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Vedat Işıkhan, işçi kesiminin taleplerini dikkate alacaklarını belirtti.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için 2'nci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantıya katılarak işçi kesiminin taleplerini komisyona ileten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026'da geçerli olacak ücreti hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, hem de işçilerimizin refahını ve satın alma gücünü koruyacak ve iyileştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya işçi kesimi katılmazken, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile yaptığı görüşmelerin ardından toplantıya katılarak, işçi kesiminin taleplerini komisyona iletti.

'TÜRK-İŞ MASASINI KURDUK'

Bakanlık girişinde açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Sendikalarımızla, işçi sendikalarımızla istişare süreçlerimizi sürdürüyoruz. Biraz önce TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı ziyaret ettim. Orada Sayın Başkan taleplerini, komisyonda yer almama gerekçelerini tekrar ifade ettiler. Daha sonra HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret ettim. Burada önemli olan konu, benim bu istişare sürecini yönetmemdeki amaçtır. İşçi kesimi masada yok, olmayabilir. Ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak TÜRK-İŞ'e giderek 'TÜRK-İŞ Masası'nı kurduk, HAK-İŞ'e giderek 'HAK-İŞ Masası'nı kurduk" dedi.

'ENFLASYONA EZDİRMEME İLKESİNE DİKKAT EDECEĞİZ'

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldıklarını belirterek, "İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz bu görüşleri komisyonda ben Çalışma Bakanı olarak diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026'da geçerli olacak ücreti hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, hem de işçilerimizin refahını ve satın alma gücünü koruyacak ve iyileştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde birçok parametre var. Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, sosyal politika ihtiyaçları, hepsini biz bu komisyonda ele alıp değerlendireceğiz. Bu süreç içerisinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılına hem işçimizle hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY SOSYAL DİYALOG ORTAMINDA GELİŞİYOR'

Asgari ücrette henüz konuşulan bir rakam olmadığını söyleyen Bakan Işıkhan, "Hiçbir rakam yok. Şu an zaten komisyonun toplanma amacı bu. Görüşmemdeki amaç da zaten o. TÜRK-İŞ'in dile getirmiş olduğu bu talepleri biz komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. En son görüşmede sayın başkanlarla yaptığım toplantı sonrasındaki tüm verileri alıp şimdi komisyondaki komisyon üyeleriyle paylaşacağım. Bu yüzden her şey sosyal diyalog ortamında, atmosferinde gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini, dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerimden bir tanesi" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

