Asgari Ücret Tespit Komisyonu, İkinci Toplantısını 18 Aralık'ta Yapacak

Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işveren ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapıldı.

Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sayın Oğuz Tuncay Başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18.12.2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

500

