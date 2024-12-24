Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 Ücretini Belirlemek Üzere Toplandı

(ANKARA ) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için toplandı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı son toplantı sonrasında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin netleşmesi bekleniyor.

Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 20.30'da toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işveren kesimi adına TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katılırken işçi kesimi adına ise TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı aldı.

"TÜRK-İŞ yönetim kurulu, toplantıya katılmama kararı almıştır"

TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada "TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda 'masada yer alınmaması' kararını almıştır. TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır" açıklaması yapıldı.

Komisyonun son toplantısı olan dördüncü toplantı sonrasında 2025 yılı asgari ücretin netlik kazanması bekleniyor.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla başladı.