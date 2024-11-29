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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapacak
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor.

(ANKARA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. 15 üyeden oluşan komisyonda; işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsil eden TİSK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Toplantıya asgari ücretle çalışan 4 kişi de katılacak. Komisyonda ilk kez bir gazeteci de yer alacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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