Asgari Ücret Komisyonu Toplanıyor

(ANKARA ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Komisyonu'nun perşembe ya da cuma günü toplanacağını ve asgari ücretin açıklanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için tarih verdi. Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısını 27 Aralık Perşembe ya da 28 Aralık Cuma günü toplanacağını açıkladı.

Işıkhan açıklamasında, "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek" dedi