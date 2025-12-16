Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: "Ben Sendikalarla Görüşüp Görüşlerini Alacağım"

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "12 Aralık'ta ilk toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret görüşmeleri kapsamında da hem işveren hem işçi kesiminin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlamış oldu. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.

Asgari ücret görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e, komisyon masasına dönmeleri için davette bulunduklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Biz resmi daveti yaptık, resmi davet sonrasında zaten Türk-İŞ Genel başkan yardımcısı Ramazan Ağar geldi. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuzu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" diye konuştu.