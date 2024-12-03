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Asgari Ücret Enflasyona Sebep Değil

Asgari Ücret Enflasyona Sebep Değil
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret artışlarının enflasyonu artırdığı yönündeki iddialara tepki göstererek, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini ifade etti. Atalay, insanların geçim sıkıntısı içinde olduğunu vurgulayarak, fahiş fiyat artışlarının asgari ücretle ilgili olmadığını söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret artışının enflasyonu yükselttiği yönündeki yorumlar tepki göstererek, "Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor." dedi.

Atalay, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, EMD Başkanı Mehmet Kaya moderatörlüğünde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Kamuoyunda yaklaşık 5 aydır asgari ücretin konuşulduğuna dikkati çeken Atalay, uluslararası örgütlerden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin asgari ücrete dair görüşlerini paylaştığını söyledi.

Bu süreçte, bazı çevrelerin asgari ücretin 2025 yılı tahmini enflasyonu kadar artırılması yönündeki görüşlerine tepki gösteren Atalay, şöyle konuştu:

"Biz bu ülke beraber yaşıyoruz. Bir yükü bir kesimin üzerine yıkmak doğru değil. Hükümetin ekonomi politikası var ama aynı zamanda sosyal politikasının da olması gerekiyor. Adil gelir dağılımı şu anda yok. MÜSİAD, 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmesin' diyor. Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar."

"Asgari ücret geçim ücretine dönüştü"

Asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğine dikkati çeken Atalay, bu yönüyle toplumun tamamına yakının etkileyen asgari ücretin Türkiye'deki en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğuna değindi.

Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asgari ücret geçim ücretine dönüştü. Asgari ücretle bundan 5 yıl önce en düşük ücret belirlenirken, şimdi geçim ücreti. 17 bin lira olan bu ücretle bir hafta geçinebilir misiniz? İşverenler 17 bin lirayı gözünün önüne getirsin. 12 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira asgari ücret. Bu ülke ekonomi politikasını yaparken, sosyal politikasını da yapmalı."

Yeni yılda asgari ücretin ne oradan artırılması gerektiği yönündeki bir soru üzerine Atalay, "Hedef enflasyon mu gerçekleşen enflasyon mu deniyor. İkisine de katmıyorum. İkisi de doğru ve uygun değil. Sıkıntıları beraber paylaşmak durumundayız. Sıkıntıları dar gelirlilerin üzerine yıkmanın anlamı yok." dedi.

"Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı bugün de olamaz"

Atalay, 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ'in 5 kişi ile temsil edildiğini belirterek, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçinin yer alacağını, Ramazan Ağar başkanlığındaki heyette bu yıl aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubunun olacağını duyurdu.

Türkiye'de asgari ücret seviyesini gerekçe göstererek fabrikalarını asgari ücretin daha düşük olduğu ülkelere taşıyanları da eleştiren Atalay, "O işverenler daha fazla kazanmanın derdinde. Gittikleri yerlerde 100 dolara, 150 dolara insanları çalıştırıyorlar. Orada köle pazarı var. Aynısını bu ülkede uygulayamazsınız. Türkiye'de köle pazarı dün de olmadı, bugün de olamaz, olmaması da gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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