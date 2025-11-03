Haberler

Asgari Ücret Enflasyon Karşısında Eriyor: 6.322 TL Kayıp

DİSK-AR, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin enflasyon karşısında 10. ayda 6 bin 322 TL eridiğini belirtti. Resmi enflasyon verilerinin şaibeli olduğu ve bu durumun emekçilerin gelirlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

(ANKARA) - DİSK-AR tarafından TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına ilişkin yapılan açıklamada, "Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 10. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 lira oldu. Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK'in Haziran 2022'de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale geldi. O nedenle TÜİK tarafından açıklanan ve emekçi grupların gelirlerine yapılacak zamlarda belirleyici olan altı aylık enflasyonun dayanağı bilinmiyor. TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" denildi.

TÜİK'e göre TÜFE yıllık yüzde 32,87, aylık yüzde 2,55 arttı. DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının tartışmalı olduğuna dikkati çekilerek son 10 ayda asgari ücretin 6 bin 322 TL eridiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açıyor. Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor.

Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 10. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 322 lira oldu. Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK'in Haziran 2022'de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale geldi. O nedenle TÜİK tarafından açıklanan ve emekçi grupların gelirlerine yapılacak zamlarda belirleyici olan altı aylık enflasyonun dayanağı bilinmiyor. TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
