Sendikaları Ziyaret Eden Bakan Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına Katıldı: Enflasyona Ezdirmeme İlkesine Dikkat Edeceğiz

(ANKARA)- Türk-İş ve Hak-iş başkanları ile yaptığı görüşmelere dair konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz görüşleri diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. İnşallah her dönem yaptığımız gibi 2026'da geçerli olacak ücretin enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz. İşçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz" dedi.

Sendika başkanları ile yaptığı görüşmelerden sonra, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmak için bakanlığa giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret düzeyini belirlemek amacıyla işçi sendikalarıyla istişare süreçlerini sürdürdüklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "İşçi kesimi masada yok. Olmayabilir. Ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Türk-İş'e giderek Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş'e giderek Hak-İş masasını kurduk ve asgari ücretle ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım" dedi.

"2026'da geçerli olacak ücreti n enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz"

Türk-İş ve Hak-İş'ten aldığı önerileri komisyona sunacağını söyleyen Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşçi sendikalarımızdan almış olduğumuz görüşleri diğer komisyon üyelerimize ifade edeceğim. İnşallah her dönem yaptığımız gibi 2026'da geçerli olacak ücretin enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz. İşçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde birçok parametre var. Enflasyon düzeyi, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar, sosyal politika ihtiyaçları, vatandaşlarımızın hepsini biz bu komisyonda ele alıp değerlendireceğiz.

Bu süreç içerisinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılına hem işçimizle, hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum."

Bir gazetecinin Türk-İş'in açıkladığı taleplere ilişkin sorusuna cevap veren Bakan Işıkhan, "Türk-İş'in dile getirmiş olduğu bu talep talepleri biz komisyonda ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz. En son görüşmede tüm verileri alıp şimdi komisyonundaki komisyon üyeleri ile paylaşacağım. Bu yüzden her şey sosyal diyalog ortamında atmosferinde gelişiyor. Ben bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. En azından işçilerimizin taleplerini dileklerini komisyonda yansıtma fırsatım olacak. Bu benim zaten en önemli görevlerinden bir tanesi" dedi.