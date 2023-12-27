Bakan Işıkhan: '2024 yılı asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi'

Bakan Işıkhan: "2024 yılı asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi"

ANKARA Asgari ücret görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL oldu" dedi.