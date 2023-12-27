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Bakan Işıkhan: "2024 yılı asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi"

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Bakan Işıkhan: "2024 yılı asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi"ANKARA Asgari ücret görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL oldu" dedi.

Bakan Işıkhan: "2024 yılı asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi"

ANKARA Asgari ücret görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vedat Işıkhan Asgari Ücret Genel Ekonomi Güncel Haberler

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