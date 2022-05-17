ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ - Haberler

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ASFİM'DEN KADINLARA SAVUNMA SANATI EĞİTİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriyor.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriyor. Kadınlar 2 aylık eğitimde, kendilerine gelen tehditti etkisiz hale getirmeyi öğreniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Konyaaltı Şubesi'nde kadınlara özel savunma sanatları eğitimi veriliyor. Haftada 2 gün düzenlenen savunma kurslarına katılan kadınlar bunun yanında fitness, aerobik, zumba, reformer gibi kurslara da kayıt yaptırabiliyor. ASFİM eğitmeni Burcu Siviş, kadına yönelik şiddetin son dönemde artmasıyla Konyaaltı ASFİM'de kadınlara özel savunma sanatları eğitimine başladıklarını söyledi.

4 HAFTADA ÖĞRENİYORLAR

Yakın savunmanın tek bir branşa bağlı kalmaksızın kişinin karşısındaki tehlikelere karşı kendini savunabilme sanatı olduğunu söyleyen Siviş, "Kadınlara karşıdaki tehdidi kısa sürede etkisiz hale getirmeyi öğretiyoruz. 4 haftadır derslere devam eden kursiyerlerimiz, hem spor yapmış oluyor, hem de çabuk düşünme, baskı altında karar verme, stratejik düşünme gibi özelliklere sahip oluyor" dedi.

Eğitim almak isteyenler ASFİM'in 'www.abbsporhizmetleri.org' web adresinden kayıt yapabilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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