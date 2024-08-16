ASFED Havza Temsilciliği Ziyareti

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Samsun İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, ASFED Havza Temsilciğini ziyaret etti.

ASFED İl Başkanı Türker Yüksel, ASFED İl Kadın Kolları Başkanı Kardelen Taşkın, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Sarıer ve yönetim kurulu üyeleri, ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, hayata geçirilecek projeler konuşuldu.

ASFED İl Başkanı Türker Yüksel, ilçedeki temsilciliğin kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "ASFED Havza kuruluşundan itibaren tanınırlığını arttırmakta, bizlere de çok büyük katkı sağmaktadır." ifadesini kullandı.

ASFED İlçe Başkanı Kaya ise ziyaretten mutluluk duyduğunu, gençlere yönelik projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ve yakın zamanda tanınmış bir sanatçıyı ilçeye getireceklerini söyledi.