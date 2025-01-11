ASFAT, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kahvaltıyla Kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrika ve Tersaneler AŞ (ASFAT), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve beraberindeki ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş, ASFAT TOBB yerleşkesinde dün düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASFAT AŞ'nin hayata geçirdiği projeler, birçok ülke ile devam eden faaliyetler ve ASFAT'ın ileriye dönük yapacağı çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

Basın mensuplarının ASFAT'ın faaliyetlerine yönelik sorularını yanıtlayan Heybet, ASFAT'ın Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen savunma sanayisi sektörünün en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Heybet, MSB bünyesinde 12 Ocak 2018 tarihinde "sonuç odaklı proje yönetim şirketi" olarak kurulduğunu anımsattı.

Kuruluşundan 4 yıl sonra dünyanın en prestijli savunma sanayisi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girme başarısı gösteren ASFAT'ın listedeki en genç Türk savunma şirketi olduğunun altını çizen Heybet, uluslararası arenada Türkiye'nin saygınlığına, prestijine ve ekonomisine büyük katkılar sunulduğunu belirtti.

ASFAT'ın "Savunma sanayisinde yenilikçi çözüm ortağı yaklaşımıyla dünyanın lider savunma sanayisi şirketleri arasında sürekli yer almak" vizyonu çerçevesinde modern, üretken ve teknolojik bir ekosistem oluşturmak için çalıştığını ifade eden Heybet, şunları söyledi:

"Onarım ve üretim tesislerinin kabiliyetlerini ve kapasitelerini dünya standartları seviyesine çıkarma amacıyla çalışmalarını her geçen gün arttıran ASFAT, halihazırda 30'u aşkın ülkede savunma sanayisi ve denizcilik alanında projeler yürüterek ordumuza ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunarken paydaşlarına ve dost ülkelere yenilikçi çözümler sağlamaktadır."

Bakan Yardımcısı Heybet, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak günün anısına "fikir işçileri" ile hatıra fotoğrafı çektirdi.